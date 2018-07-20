Украина начала производство реактивных пехотных огнеметов

Государственный концерн Укроборонпром наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в пятницу, 20 июля.

По ее информации, оружие уже удачно прошло испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения.

Отмечается, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью и уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва.

Укроборонпром

"Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра", - говорится в сообщении.

Недавно стало известно, что Шосткинский казенный завод Импульс совместно с киевским заводом Кузница на Рыбацком, начал серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО.

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Источник: korrespondent.net