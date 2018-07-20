Меркель советует Трампу и Путину чаще встречаться

Любую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужно приветствовать. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель в ходе ежегодной летней пресс-конференции, сообщает Интерфакс в пятницу, 20 июля.

"Я считаю, что ситуация, при которой русский и американский президент встречаются, должна снова стать ситуацией в порядке вещей. Я рада любой такой встрече. Если они говорят друг с другом – это всегда хорошо", – заявила Меркель.

По ее мнению, такие контакты должны происходить чаще.

"По-моему, с 2015 года президент России не был в Америке, это ненормально", – добавила канцлер.

Напомним, 16 июля прошла встреча Трампа и Путина в Хельсинки. Лидеры РФ и США проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе.

Позже Трамп пригласил Путина приехать в США осенью. При этом американский лидер назвал условие, при котором он может стать злейшим врагом российского президента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net