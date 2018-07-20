В Германии втрое увеличили выплаты родственникам погибших в терактах

Власти ФРГ в три раза увеличили размер компенсаций, выплачиваемых родственникам погибших в результате террористических атак. Средства в размере 8 миллионов евро заложены в уже утвержденном федеральном бюджете на текущий год, сообщил уполномоченный правительства Германии по делам жертв терактов Эдгар Франке в интервью газете Osnabrücker Neue Zeitung. В бюджете на 2017 год на данную статью расходов была заложена сумма в 1,4 миллиона евро.

Супругам, детям и родителям погибших в результате терактов отныне будет выплачиваться по 30 тысяч евро (до сих пор компенсация составляла 10 тысяч евро), братьям и сестрам - по 15 тысяч (до сих пор - 5 тысяч). Дети, потерявшие отца или мать в результате террористического акта, помимо единовременной компенсации, будут получать материальную помощь на общую сумму до 45 тысяч евро.

Решение распространяется и на родственников погибших в результате уже состоявшихся террористических атак, им также будут доплачены недостающие суммы. По оценке Франке, это правило затронет около 300 человек.

Речь идет не только о близких погибших при атаке на рождественский базар в Берлине, но и, в частности, о родственниках жертв неонацистской террористической группировки "Национал-социалистское подполье" (NSU), а также немцев, погибших во время терактов за пределами страны.

По словам Франке, подобная мера была крайне необходима. В Германии выплаты для родственников жертв были и ранее, но они не предусматривались именно для погибших в результате терактов и в сравнении с другими странами были низкими, поскольку до недавнего времени крупные атаки террористов в стране не происходили, указал далее омбудсмен.

Напомним, 19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей, в результате чего погибли более 10 человек, около 50 были ранены. Четыре дня спустя террорист был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net