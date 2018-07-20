В результате ДТП в Хмельницкой области погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла после одиннадцати часов утра на автодороге М12 Стрый - Знаменка в районе села Прибугское.

"В результате ДТП погибли 3 человека (из них 1 ребенок 2004 года рождения), и травмированы 4 человека (из них 1 ребенок 2006)", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Украине произошло третье крупное ДТП за день

Как уточнили в местной полиции, на дороге столкнулись грузовой автомобиль IVECO и легковой автомобиль Volkswagen. "По предварительным данным, 36-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком. Сам водитель Volkswagen, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении. Водителя и двух пассажиров грузовика медики осмотрели на месте происшествия. Пока никто из них не госпитализирован.

Ранее сегодня в Украине случилось два крупных ДТП, в которых погибли 15 человек.

В Николаевской области в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса погибли пять граждан Беларуси.

Позже в Житомирской области маршрутка влетела в грузовик, в результате чего погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

После этого в МВД решили собирать срочное совещание.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net