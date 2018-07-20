В Украине произошло третье крупное ДТП за день

В результате ДТП в Хмельницкой области погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Авария произошла после одиннадцати часов утра на автодороге М12 Стрый - Знаменка в районе села Прибугское.
"В результате ДТП погибли 3 человека (из них 1 ребенок 2004 года рождения), и травмированы 4 человека (из них 1 ребенок 2006)", - говорится в сообщении.
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Ранее сегодня в Украине случилось два крупных ДТП, в которых погибли 15 человек.
В Николаевской области в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса погибли пять граждан Беларуси.
Позже в Житомирской области маршрутка влетела в грузовик, в результате чего погибли 10 человек, еще 10 пострадали.
После этого в МВД решили собирать срочное совещание.
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Источник: korrespondent.net
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