В районе Йеллоустона заметили трещины

Сотрудники Национального парка Гранд-Титон, который находится в 16 километрах от Национального парка Йеллоустон в штате Вайоминг, закрыли некоторые участки из-за растущих трещин.

Об этом сообщает Science Alert в четверг, 20 июля.

Как пишет издание, рейнджеры обнаружили в скалах трещины длиной до 30 метров в районе водопадов Хидден. Это место было закрыто для туристов, поскольку есть опасность, что на людей могут упасть скалы и камни.

Отмечается, что разломы не связаны с возможным извержением супервулкана.

В экосистему Большой Йеллоустоун входят Гранд-Титон, Национальный парк Йеллоустон, а также примыкающие к нему леса и другие природоохранные зоны. Он не находится над магматическими камерами, но в этом районе также наблюдается сейсмическая активность. Периодические подземные толчки здесь считаются нормой.

Напомним, минувшим летом в Йеллоустоуне за неделю произошло более 30 землетрясений силой от двух до четырех баллов. Супервулкан не извергался более 600 тысяч лет. Но если проснется, то может своими выбросами повлиять на изменение климата на планете.

Также сообщалось, что под США обнаружен огромный пузырь из магмы, который медленно поднимается к поверхности. В итоге на территории минимум трех штатов может образоваться новый супервулкан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net