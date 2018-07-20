В Чернигове мужчину привязали к столбу

В Чернигове к столбу привязали мужчину, прикрепив ему к груди табличку с оскорбительной надписью. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает Громадське.
Мужчина, который транслировал все это в соцсети Facebook, заявил, что привязанный якобы разрушил памятник Героям Небесной сотни, а также является педофилом.
Позже на видео появились патрульные, которые отвязали мужчину и повели его куда-то.
Как сообщают СМИ, мужчина, которого привязали к столбу, ранее был задержан за хулиганство. Он бросил бутылку в стелу Небесной сотни, а при задержании кричал, что хочет поехать в Россию.
Ранее в Сумах полицейские задержали молодых людей, которые справляли нужду на памятный знак Героям Майдана и снимали это на мобильный телефон.
Также ранее на Аллее Славы в Херсоне вандалы разрисовали краской мемориал Героям Небесной сотни и погибшим бойцам АТО.
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Источник: korrespondent.net
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