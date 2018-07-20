Угрожали сбить: опубликованы переговоры с пилотом вертолета Януковича

Адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал расшифровку переговоров экипажа вертолета, который перевозил на тот момент действующего главу государства с военным диспетчером. Документы адвокат выложил на странице в Facebook в пятницу, 20 июля.

"Публикую расшифровку переговоров экипажа с военным диспетчером, позывной Городок", - сказано в сообщении.

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Адвокат сообщил, что сегодня Оболонский райсуд Киева должен был допросить пилота вертолета, которому под угрозой огня на поражение требовали изменить маршрут перелета Януковича в Донецк.

"Повестка свидетелю выписана именно на 20.07.2018, защита в предыдущем заседании уведомила суд о готовности этого важного свидетеля дать показания этого числа. Защита прибыла сегодня в Суд для допроса свидетеля, но заседание так и не началось", - сообщил адвокат.

Вместо этого суд решил перейти к дебатам.

Как сообщалось, на этой неделе в суде допросили бывшего главу охраны Януковича Константина Кобзаря, который заявил, что во времена Майдана экс-президента планировали убить. Кроме того, по словам Кобзаря, Янукович покинул Украину, чтобы не допустить гражданской войны.

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Источник: korrespondent.net