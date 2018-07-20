Понизил арабов. Израиль принял скандальный закон

Израиль принял закон, который лишает арабский язык статуса государственного и приравнивает поселенческую политику на оккупированных территориях к "национальным ценностям".

Закон о "еврейском характере" Государства Израиль арабская община страны назвали расистским. В ЕС заявили, что этот шаг только усложнит урегулирование палестино-израильского конфликта и реализацию принципа "два государства для двух народов". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Государство еврейского народа

Парламент Израиля 19 июля принял закон, официально определяющий страну как "национальную родину еврейского народа". Закон утверждает, что "реализация права на национальное самоопределение в Израиле уникальна только для еврейского народа".

Подобный законопроект впервые с 1948 года, когда Израиль образовался, появился в 2011 году, однако противникам закона в парламенте страны до сих пор удавалось тормозить его принятие.

62 депутата проголосовали за его принятие, 55 против, и еще двое воздержались. Документ был согласован после 12-часовых долгих дебатов, так как законодатели голосовали по сотням поправок, представленных оппозицией.

В законопроекте изначально был пункт о "юридическом самоопределении", то есть предложение использовать в судебной системе страны элементы исторического иудейского права, однако из конечной редакции он был исключен.

В принятом тексте отмечается, что "Государство Израиль является государством евреев, где они реализуют свое исключительное право на национальное, религиозное, историческое и культурное самоопределение".

Принятый документ под названием "Основной закон: Израиль - национальное государство еврейского народа" имеет статус основного, его отмена возможна только принятием другого равного по значению закона.

У Израиля нет формальной конституции, ее роль фактически выполняет так называемый Свод основных законов, которые служат руководящими принципами для государства и правовой системы.

Согласно документу, столицей Израиля является "единый и неделимый" Иерусалим. Кроме того, закон наделяет иврит статусом единственного государственного языка. До сегодняшнего дня арабский язык был официальным языком в Израиле, теперь его статус понижен до "особого".



Закон также закрепляет официальный статус еврейского календаря наряду с григорианским. Еврейские праздники и суббота объявляются официальными днями отдыха в стране, при этом меньшинства в стране сохраняют за собой право использовать для отдыха любой другой день.

Документ объявляет строительство еврейских поселений "национальной ценностью" и будет "действовать, чтобы поощрять их создание и консолидацию". В законе принят компромиссный вариант статьи о поселениях. Из нее убраны некоторые положения, признанные дискриминационными в отношении арабского населения.

Тем не менее формулировка довольно расплывчата. Неясно, в частности, относятся ли положения закона к поселениям на оккупированном Израилем Западном Берегу.

Критикуют за рассизм

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал принятие закона "определяющим моментом в истории сионизма и государства Израиль".

"Мы закрепляем в законе базовый принцип нашего существования: Израиль - это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан. На всем Ближнем Востоке только Израиль уважает эти права", - сказал премьер.

Однако закон вызвал критику и жаркие споры, как в самом Израиле, так и за его пределами.

Противники закона называют его калькой с идеи апартеида, расистской инициативой, предоставляющей евреям преимущественные, а порой даже исключительные права, по сравнению с арабами, составляющими 20 процентов населения Израиля.

Всего в Государстве Израиль живут примерно 8,8 миллиона человек.

"Закон является последним гвоздем в гробу так называемой израильской демократии, умирающей в последние годы и страдающей от хронических расистских болезней", - говорится в совместном заявлении членов кнессета Ахмада ат-Тыби и Юсефа Джабарина из фракции Объединенного арабского списка.

"Израиль принял закон о еврейском превосходстве и сказал нам, что мы всегда будем гражданами второго сорта. За три года правительство утратило всякую честь и стыд и выставляет напоказ лицемерие... Сегрегация, дискриминация и расизм закреплены законом", - заявил лидер фракции Айман Уда.

Контролирующее сектор Газа палестинское движение исламского сопротивления ХАМАС осудило принятие закона. Пресс-секретарь движения Фаузи Бархум заявил, что это "официальная легитимация израильского расизма и серьезное нападение на палестинское существование".

Зачем Израилю этот закон

Израиль с самого начала создавался как национальное еврейское государство, и этот его статус едва ли не с первых дней подвергался критике. Однако до сих пор он не был закреплен специальным законом, если не считать некоторые положения Декларации о независимости Израиля.

Опасения израильского правительства, что основные принципы создания еврейского государства находятся под угрозой, поскольку сам принцип национального государства в современном мире размывается, усугубились страхами перед высокой рождаемостью в семьях израильских арабов.

Кроме того, к призывам закрепить национальный еврейский характер государства Израиль в отдельном основном законе также привели альтернативные сценарии разрешения палестино-израильского конфликта, которые могут бросить вызов власти еврейского большинства в Израиле.

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Источник: korrespondent.net