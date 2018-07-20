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20. 07. 2018

Москва выразила протест послу Греции из-за высылки российских дипломатов

МИД России вызвал посла Греции Андреаса Фриганаса и выразил ему протест по поводу "антироссийских" заявлений по факту высылки российских дипломатов. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает пресс-служба МИД РФ на своем сайте.

В министерстве рассказали, что поводом стали заявления греческой стороны о высылке двух российских дипломатов и запрет на въезд двум гражданам РФ.

Ранее стало известно, что Греция намерена выслать двух российских дипломатов, в том числе сотрудника посольства России Виктора Яковлева. Кроме того, двум россиянам запретили въезд в страну. Их имена не уточнялись. В российском МИД тогда заявили, что соответствующие меры будут зеркальными.

Позже в министерстве связали высылку дипломатов с саммитом НАТО, который прошел в Брюсселе 11-12 июля, и заявили об участии США в данном решении Греции.

В Афинах подчеркнули, что дипломатов выслали за вмешательство во внутренние дела страны.

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Источник: korrespondent.net

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