Порошенко подписал закон о соцзащите пострадавших участников Евромайдана

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 20 июля, подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Закон усиливает социальную защиту участников АТО, Революции Достоинства и их семей.

"Подписал закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц, которым усилена социальная защита участников АТО, Революции Достоинства и их семей", - написал президент.

Отмечается, что законом определены и расширены льготы и гарантии пострадавших майдановцев, усовершенствовано законодательство о статусе работников, участвовавших в АТО, а также нормирован порядок экспертизы для детей с инвалидностью.

Ранее президент подписал закон о присуждении досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или раненых в ходе Революции Достоинства.

Также Порошенко пообещал, что будет принимать участие в судебном процессе по расследованию преступлений во время Революции Достоинства 2014 года.

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Источник: korrespondent.net