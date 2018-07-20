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20. 07. 2018

Полиция проверят перевозчиков на техисправность авто

Национальная полиция совместно с Государственной службой по безопасности на транспорте проведут проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

Соответствующее принято по итогам оперативного совещания по ДТП, произошедших в Николаевской и Житомирской областях, в пятницу, 20 июля.

Особое внимание будет уделено переоборудованным маршрутным автобусам, отметили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Кроме того правительственная комиссия проведет расследование ДТП с участием автобусов в Николаевской и Житомирской областях.

Ранее первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой поручил Нацполиции усилить безопасность на автодорогах в курортный сезон.

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Источник: korrespondent.net

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