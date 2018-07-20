Венгрия обеспечит Закарпатье хлором - Москаль

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что хлором для очистки воды регион обеспечит Венгрия. Об этом говорится в сообщении на его сайте в пятницу, 20 июля.

"В Закарпатье для обеззараживания питьевой воды жидкий хлор используется на 18 предприятиях водоканала. Из-за остановки украинского предприятия ДнепрАзот запаса хлора для бесперебойной работы насосно-фильтровальных станций области осталось на несколько недель. После этого предприятия вынуждены будут прекратить свою работу и остановить централизованное снабжение воды населению, что неминуемо приведет к вспышке инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить такого сценария, Москаль обратился к Генеральному консульству Венгрии в Ужгороде с просьбой поставить в Закарпатье необходимый для очистки питьевой воды жидкий хлор.

"Сегодня мы получили ответ, что Венгрия, которая является производителем хлора, откликнулась на нашу просьбу и окажет Закарпатью такую гуманитарную помощь", - заявил Москаль.

По его словам, в настоящее время определяется механизм самой быстрой транспортировки жидкого хлора, ожидается его прибытие уже на будущей неделе. Предварительно речь идет о полуторамесячном запасе вещества для Закарпатья, и "за это время, надеемся, ДнепрАазот возобновит свою работу"

Стоит отметить, что Днепразот уже объявил о возобновлении работы цехов по производству хлора. Выпуск продукции ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что хлор в Украину начали завозить также из Румынии.