Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2018, пятница, 18:18
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
20. 07. 2018

В Румынии произошел взрыв на газовом месторождении

На одном из газовых месторождений на территории румынского уезда Харгита произошел взрыв. Погиб один человек. Об этом сообщили в уездном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, пишет Укринформ в пятницу, 20 июля.

Врачи скорой медицинской помощи сообщили, что рабочий, получивший тяжелые травмы во время взрыва на газовом месторождении, умер по дороге в больницу. Причина смерти - внезапная остановка сердца.

Как сообщил координатор Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат, вертолет скорой медицинской помощи, который должен был немедленно доставить пострадавшего в больницу, не смог приземлиться на месте аварии из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Газовое месторождение является собственностью крупнейшей в Румынии газодобывающей компании Romgaz.

Проводятся следственные меры для выяснения причин взрыва.

Напомним, в марте в польском городе Познань в четырехэтажном доме произошел взрыв газа.

Также ранее в коммуне Вайден-ан-дер-Марх в Австрии на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.