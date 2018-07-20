В Румынии произошел взрыв на газовом месторождении

На одном из газовых месторождений на территории румынского уезда Харгита произошел взрыв. Погиб один человек. Об этом сообщили в уездном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, пишет Укринформ в пятницу, 20 июля.
Врачи скорой медицинской помощи сообщили, что рабочий, получивший тяжелые травмы во время взрыва на газовом месторождении, умер по дороге в больницу. Причина смерти - внезапная остановка сердца.
Как сообщил координатор Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат, вертолет скорой медицинской помощи, который должен был немедленно доставить пострадавшего в больницу, не смог приземлиться на месте аварии из-за неблагоприятных метеорологических условий.
Газовое месторождение является собственностью крупнейшей в Румынии газодобывающей компании Romgaz.
Проводятся следственные меры для выяснения причин взрыва.
Напомним, в марте в польском городе Познань в четырехэтажном доме произошел взрыв газа.
Также ранее в коммуне Вайден-ан-дер-Марх в Австрии на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв.
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Источник: korrespondent.net
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