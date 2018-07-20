Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2018, пятница, 18:18
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
20. 07. 2018

В Швеции будут тушить не все лесные пожары

В Швеции уже зафиксированы более 50 лесных пожаров по всей стране - некоторые из них слишком большие, пожарные не смогут с ними справиться. "Мы не сможем погасить самые крупные пожары", - цитирует главу Гражданской обороны Швеции Дэна Элиассона агентство DPA в пятницу, 20 июля.

По его словам, в случаях сложных пожаров пожарные пытаются не допустить распространения пламени. В то же время они надеются, что их работу облегчит изменение жаркой погоды.

Впрочем, как отмечает агентство, могут пройти недели, пока экстремальная жара в стране завершится.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Крупнейшие пожары продолжаются в нескольких километрах к северу от Стокгольма, в центральной Швеции - там эвакуировали несколько деревень.

Cмотрите фотогалерею: В Швеции будут тушить не все лесные пожары

Шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Ранее Швеция попросила помощи у ЕС, некоторые страны согласились оказать необходимую технику. Чрезвычайные службы используют пожарные самолеты из Италии и Франции, а также норвежские вертолеты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.