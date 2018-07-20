В Швеции уже зафиксированы более 50 лесных пожаров по всей стране - некоторые из них слишком большие, пожарные не смогут с ними справиться. "Мы не сможем погасить самые крупные пожары", - цитирует главу Гражданской обороны Швеции Дэна Элиассона агентство DPA в пятницу, 20 июля.

По его словам, в случаях сложных пожаров пожарные пытаются не допустить распространения пламени. В то же время они надеются, что их работу облегчит изменение жаркой погоды.

Впрочем, как отмечает агентство, могут пройти недели, пока экстремальная жара в стране завершится.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Крупнейшие пожары продолжаются в нескольких километрах к северу от Стокгольма, в центральной Швеции - там эвакуировали несколько деревень.

Cмотрите фотогалерею: В Швеции будут тушить не все лесные пожары

Шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Ранее Швеция попросила помощи у ЕС, некоторые страны согласились оказать необходимую технику. Чрезвычайные службы используют пожарные самолеты из Италии и Франции, а также норвежские вертолеты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net