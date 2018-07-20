В Германии неизвестный ранил ножом 14 человек

В Германии неизвестный с ножом напал на пассажиров автобуса, который ехал с Любека в направлении Травемюнде, ранив 14 человек. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает LN Online.

Отмечено, что мужчина вытащил из рюкзака нож и напал на пассажиров. В результате два человека получили тяжелые ранения, еще 12 отделались несильными порезами.

Как сообщается, прибывшая на место происшествия полиция задержала нападавшего. На первом допросе выяснилось, что он является уроженцем Ирана. При этом мотивы преступления пока не называются.

Напомним, ранее в Мюнхене мужчина с ножом напал на людей, есть погибший.

Перед этим сообщалось, что в Германии мужчина напал с ножом на пассажира поезда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net