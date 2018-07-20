ДТП на Николаевщине: задержан водитель грузовика

В Николаевской области задержан 42-летний водитель грузовика, с участием которого в пятницу, 20 июля, на автодороге Киев-Одесса случилось смертельное ДТП с гражданами Беларуси. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данным полиции, задержанный дает пояснения, почему он остановился на проезжей части, и почему не предпринял все необходимые меры безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения.

Ранее сообщалось о еще более масштабной аварии в Житомирской области. Там маршрутка из Киева врезалась в грузовик. Погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net