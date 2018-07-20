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20. 07. 2018

Итальянский министр назвал аннексию Крыма законной

Россия имела право аннексировать украинский Крым в 2014 году на основании проведенного там "референдума". Об этом в интервью The Washington Post заявил министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии Лига Маттео Сальвини.

"Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил Сальвини.

Он также прокомментировал то факт, что так называемый референдум проводился после появление на полуострове российских военных.

"Сравните это с фальшивой революцией, псевдореволюцией в Украине, которая была профинансирована иностранными державами - подобно "арабской весне". Существуют некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации", - добавил Сальвини.

Министр также выступил за снятие санкций против России, которые, по его мнению, неэффективны и только наносят вред итальянскому экспорту.  

В Украине пообещали ответить на заявление итальянского министра.

Напомним, 5 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".

Позже Конте выступил за возвращение России к переговорам G8.

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Источник: korrespondent.net

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