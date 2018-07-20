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20. 07. 2018

Лондон готов потратить более трех миллиардов евро на Brexit

Министерство финансов Великобритании зарезервировало в бюджете 3 млрд фунтов стерлингов (3,36 миллиардов евро) на подготовку к выходу страны из Евросоюза. Об этом заявил глава британского ведомства Филип Хаммонд в Twitter в пятницу, 20 июля.

"Есть много новостей о Brexit и подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения (с Брюсселем). Мне было ясно, что мы готовимся ко всем возможным вариантам, и поэтому я зарезервировал 3 млрд фунтов стерлингов (3,36 млрд евро) для подготовки Brexit в этом бюджете и готов потратить больше, если и когда это будет нужно", - отметил он.

Отметим, председатель Европейского совета Дональд Туск надеется на отказ Лондона от Brexit.

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Источник: korrespondent.net

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