Число жертв аварии плавающего автобуса в США увеличилось до 13

В США число погибших в результате крушения туристического автобуса-амфибии на озере Тайбл Рок в штате Миссури увеличилось до 13 человек. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает со ссылкой на патрульную службу штата телеканал ABC News.

В частности, правоохранители рассказали, что всего на борту судна был 31 человек - два члена экипажа и 29 пассажиров. При этом четверо из них до сих пор не нашли.

Свои соболезнования семьям и близким погибших уже выразил президент США Дональд Трамп.

My deepest sympathies to the families and friends of those involved in the terrible boat accident which just took place in Missouri. Such a tragedy, such a great loss. May God be with you all!

Отмечается, что в спасательные службы информация об инциденте на озере в Миссури поступила 19 июля в 19:00 по местному времени (3:00 по киевскому времени 20 июля). В результате чрезвычайного происшествия семь человек пострадали, состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое.

We saw high winds + bad weather roll in, so I decided to get a refund and leave with my wife. Headed out, countless first responders + emergency vehicles were going in #Branson to help with the #DuckBoat incident. Branson Belle crew helped toss life preservers to those overboard. pic.twitter.com/71H61ir0Gy