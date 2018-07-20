Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2018, пятница, 18:17
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
20. 07. 2018

Число жертв аварии плавающего автобуса в США увеличилось до 13

В США число погибших в результате крушения туристического автобуса-амфибии на озере Тайбл Рок в штате Миссури увеличилось до 13 человек. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает со ссылкой на патрульную службу штата телеканал ABC News.

В частности, правоохранители рассказали, что всего на борту судна был 31 человек - два члена экипажа и 29 пассажиров. При этом четверо из них до сих пор не нашли.

Свои соболезнования семьям и близким погибших уже выразил президент США Дональд Трамп.

My deepest sympathies to the families and friends of those involved in the terrible boat accident which just took place in Missouri. Such a tragedy, such a great loss. May God be with you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 липня 2018 р.

Отмечается, что в спасательные службы информация об инциденте на озере в Миссури поступила 19 июля в 19:00 по местному времени (3:00 по киевскому времени 20 июля). В результате чрезвычайного происшествия семь человек пострадали, состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое.

We saw high winds + bad weather roll in, so I decided to get a refund and leave with my wife. Headed out, countless first responders + emergency vehicles were going in #Branson to help with the #DuckBoat incident. Branson Belle crew helped toss life preservers to those overboard. pic.twitter.com/71H61ir0Gy

— Tony Burkhart (@tonyburkhart) 20 липня 2018 р.

По словам сотрудника метеорологической службы Стива Линдерберга, скорость ветра в районе аэропорта, находящегося рядом с озером, достигала 28 м/c.

Ранее сообщалось, что в США на озере Тейбл Рок в штате Миссури перевернулась прогулочная лодка с 31 пассажиром на борту. По меньшей мере, 11 человек погибли, включая нескольких детей.

На севере Демократической республики Конго в конце мая этого года перевернулась рыбацкая лодка, в результате чего погибли 49 человек. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.