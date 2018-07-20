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20. 07. 2018

В Киеве в воинской части обнаружили 176 тонн непригодной тушенки

Комиссия Министерства обороны обнаружила в воинской части в Киеве 176 тонн непригодной для употребления тушенки. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного управления развития и сопровождения Вооруженных сил Вадим Старощук, сообщается на сайте Минобороны в пятницу, 20 июля.

Отмечается, что во время проверки организации питания личного состава в воинской части были обнаружены консервы Мясо тушеное из говядины без документов, удостоверяющих безопасность и качество. Изготовлена данная продукция обществом с ограниченной ответственностью Визит, город Узин, Киевская область.

Старощук уточнил, что договор о закупке был заключен с обществом с ограниченной ответственностью Укрпродаккорд.

Результаты двух лабораторных исследований подтвердили, что продукты не соответствовали существующим требованиям.

После проведения служебного расследования по приказу министра обороны Степана Полторака ответственные за инцидент должностные лица воинской части привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы расследования переданы в военную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что Минобороны привлекло к дисциплинарной ответственности 16 военных чиновников за поставки в воинские части некачественных пищевых продуктов.

Напомним, Петр Порошенко показал новый рацион питания ВСУ. Сообщалось, что разработанное по стандартам НАТО новое меню для военных на Донбассе будет содержать семь различных комплексных рационов на все дни недели.

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Источник: korrespondent.net

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