В Минобороны сократят количество должностей

Министр обороны Степан Полторак распорядился сократить количество военных должностей в ведомстве до 18%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 20 июля.

"Я подписал директиву, согласно которой все должностные лица (Минобороны), за исключением 18%, становятся гражданскими и выполняют задачи, которые определены законом О национальной безопасности Украины и Положением о министерстве обороны Украины", - отметил Полторак.

По его словам, закон о национальной безопасности предусматривает, что Министерство обороны должно быть гражданским ведомством.

Новый закон О национальной безопасности вступил в силу 8 июля. В частности, в нем уточнены полномочия президента относительно стратегического руководства Нацгвардией через Генеральный штаб ВСУ во время военного положения.

Также законом устанавливается, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц, а также предусмотрено разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Закон вводит демократический гражданский контроль над сектором безопасности и обороны, в частности со стороны парламента и гражданского общества.

Ранее Счетная палата Украины обнаружила финансовые нарушения в Министерстве обороны на сумму 600 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net