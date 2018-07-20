Sea Breeze: морпехи высадились на остров Змеиный

Сводное подразделение морской пехоты ВМС ВС Украины, в состав которого вошли спецназначенцы Нацгвардии и Госпогранслужбы, успешно осуществили операцию высадки и взятия под охрану острова Змеиный в Черном море. Соответствующее видео в четверг, 19 июля, опубликовано на Уoutube телерадиостудии Бриз.

Операция осуществлялась в рамках выполнения заданий, спланированных штабом украинско-американских учений Sea Breeze-2018.

По словам руководителя сектора учений Сергея Шаталова, участники операции действовали по плану, разработанному штабом Sea Breeze-2018. Сводное подразделение морской пехоты, в состав которого были введены десантники Нацгвардии и Госпогранслужбы, прибыло в район острова Змеиный на борту среднего десантного корабля Юрий Олефиренко после того, как на нем закрепились бойцы спецподразделения, десантировавшиеся с геликоптера МИ-8. Десантники провели разведку местности и обеспечили подход основных сил.

"К участию в операции десантирования, которая была осуществлена под прикрытием тактической группы кораблей ВМС и катеров ГПСУ, также были привлечены курсанты Военной академии Одессы", - добавил Шаталов.

Ранее пограничники отделов специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2018 отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в воду.

Напомним, в Одессе стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2018. В них примут участие военнослужащие из 19 стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО Партнерство во имя мира. Всего в учениях будут задействованы 29 надводных кораблей и катеров и авиагруппа в составе 25 самолетов и вертолетов.

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Источник: korrespondent.net