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20. 07. 2018

В Иране на нефтехранилище произошел взрыв

В Иране на нефтехранилище в пятницу, 20 июля, прогремел мощный взрыв. В результате два человека получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести, передает Reuters.

Сообщается, что взрыв прогремел в нефтехранилище в промышленной зоне района Хомейн расположенном в провинции Маркази.

Пожар не ликвидирован  - цистерны с нефтепродуктами продолжают гореть. В ликвидации возгорания принимают участие спасатели из Хомейна и близлежащих районов провинции.

На крупной газовой станции в Австрии прогремел взрыв

Ранее сегодня на одном из газовых месторождений на территории румынского уезда Харгита произошел взрыв - погиб один человек. 

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Источник: korrespondent.net

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