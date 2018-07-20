Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2018, пятница, 20:07
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
20. 07. 2018

В Донецке и Луганске возобновилась связь Vodafone

На неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей после сбоя в пятницу, 20 июля, снова заработала мобильная связь Vodafone. Об этом сообщают жители Луганска и Донецка, передает Страна.ua.

Отмечено, что связи не было в Донецке, Луганске, Макеевке, Шахтерске и Зугрэсе. При этом шкала телефона показывала сигнал, но дозвониться или отправить смс было невозможно.

Это уже второй случай с начала июля, когда на неподконтрольных территориях Донбасса пропадает мобильная связь. Первый случай произошел 9 июля, связь была восстановлена ​​в течение дня.

Ранее в пятницу сообщалось, что в ЛДНР пропала связь последнего украинского оператора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.