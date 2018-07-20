Референдум на Донбассе. Что Путин предложил Трампу

Российский лидер Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе, "чтобы разрешить конфликт" на востоке Украины, сообищил Bloomberg.

После саммита в Хельсинки Путин говорил, что в ходе переговоров с Трампом обсуждалась Украина и "некоторые новые идеи по способам урегулирования ситуации" на Донбассе.

Российские источники сообщают, что идея референдума на Донбассе не предполагает крымский сценарий. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Референдум Путина на Донбассе

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на людей, присутствующих на закрытой встречи президентов США и России пишет, что Путин сообщил российским дипломатам о своем предложении Трампу провести референдум на Донбассе. По мнению лидера РФ, голосование поможет разрешить конфликт на востоке Украины.

Отмечается, что Путин согласился с просьбой Трампа не раскрывать этот план публично, чтобы президент США мог его обдумать.

Деталей того, что обсуждали два лидера на саммите в Хельсинки, а большая часть информации, как отмечает издание, до сих пор поступает из России.

"Будет трудно убедить Украину и ее сторонников в Европе, которые по-прежнему привержены заключенному при посредничестве Европы соглашению 2015 года о перемирии в Донбассе, части которого контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами", - пишет агентство.

По словам источников, предложение Путина потребует проведения под эгидой международного сообщества голосования среди жителей ЛДНР об их статусе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали того, что Путин сказал об Украине на саммите, заявив только: "Обсуждались некоторые новые идеи. Над ними будут работать".

19 июля Трамп написал сообщение в Twitter, в котором саммит в Хельсинки называется "большим успехом" и упомянул Украину среди обсуждаемых тем, не приводя подробностей.

Bloomberg отмечает, что предложение Путина о референдуме встревожило украинских чиновников после того, как Трамп на прошлой неделе, казалось, оставил открытой возможность признания аннексии Крыма.

США и Европейский союз уже неоднократно обвиняли Россию в отправке войск и оружия для поддержки сепаратистов на востоке Украины. Россия отрицает эти обвинения, хотя Украина на своей территории брала в плен российских солдат и захватила ряд вооружений, пишет Bloomberg.

19 июля Путин заявил, что риски обострения ситуации на востоке Украины сохраняются. По его словам , причина этого заключается в "несоблюдении Киевом взятых на себя полномочий".

Он также заявил, что "на агрессивные действия НАТО" Россия будет реагировать соразмерно.

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямю угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", - сказал он.

Крымский сценарий

На пресс-конференции с Трампом после саммита в Хельсинки Путин заявил, что позиция России и США по Крыму неизменна. Трамп считает аннексию незаконной, Путин же говорит, что для Москвы "этот вопрос закрыт".

"Мы считаем, что провели референдум, согласно международному праву", - подчеркнул российский президент.

Шокирующий Трамп. Пресса о встрече с Путиным

"Мы знаем позицию президента Трампа по поводу того, что Крым - это часть украинского государства, он мне сегодня (на саммите - ред.) об этом еще раз сказал", - говорил Путин в интервью Fox News.

Лидеры ЛДНР в мае 2014 года провели референдумы, по итогам которых провозгласили независимость. Голосование было признано незаконным, как США, так и Евросоюзом, в то время как Украина назвала это "фарсом", отмечает агентство.

Россия в свое время заявила, что уважает эти референдумы. В прошлом году Путин подписал указ о признании паспортов и других документов, выданных сепаратистами на Донбассе.

В прошлом году Игорь Плотницкий, на момент, когда занимал пост главы ЛНР, заявил РИА Новости, что если бы референдум проводился на Донбассе, то "результат был бы таким же, как и в Крыму", напоминает Bloomberg.

Агентство Интерфакс 20 июля со ссылкой на российский информированный источник сообщило, что идея о референдуме не беспочвенна и обсуждается, однако крымского сценария она не предполагает.

"Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников [минского] процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права", - сказал собеседник.

Он подчеркнул, что основная задача заключается в том, чтобы избежать некорректных трактовок этой инициативы. В первую очередь необходимо понимать, что голосование в Донбассе не предполагает крымского сценария, пояснил он.

"Речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права", - сказал он.

Трамп станет худшим врагом Путина

Идея референдума на Донбассе может оказаться в центре будущих дикуссий президентов США и России.

В администрации американского лидера сообщили, что Трамп пригласил Путина в Белый дом и обратился к своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону с просьбой организовать визит.

Также началась подготовка к грядущему раунду российско-американских переговоров.

При этом в интервью каналу CBS Трамп заявил, что в случае разлада в отношениях с российским коллегой, он станет для президента РФ "худшим врагом, которого тот когда-либо видел".

Он отметил, что был намного более строг к Москве, чем его предшественник Барак Обама и все другие американские президенты.

При этом подчернкул, что налаживание отношений с Россией является позитивным развитием событий и ждет новой встречи с Путиным.

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Источник: korrespondent.net