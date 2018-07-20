Турция и Нидерланды договорились нормализовать дипотношения

Турция и Нидерланды договорились нормализовать дипломатические отношения. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщается в совместном заявлении на сайте голландского МИД.

В частности, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок направил послание турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, после чего между ними состоялся телефонный разговор.

"В ходе этого телефонного разговора министры согласились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что страны договорились вернуть послов в Анкару и Гаагу в скорейшем времени. Кроме того, глава МИД Нидерландов посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Напомним, отношения Нидерландов и Турции ухудшились в марте 2017 года. 11 марта власти Нидерландов отказались пустить в Роттердам Чавушоглу, который собирался участвовать в митинге жителей города, имеющих турецкое происхождение. Мероприятие отменили из соображений безопасности.

Также страну намеревалась посетить турецкий министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саяйн Кайя, но ее голландские власти объявили "нежелательной персоной".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался извиняться за отказ впускать в страну двух турецких министров.

Впоследствии Турция объявила о прекращении дипотношений с Нидерландами.

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Источник: korrespondent.net