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20. 07. 2018

ДТП в Житомирской области: установлены личности четырех погибших

Установлены личности четырех человек, которые погибли в результате аварии в Житомирской области в пятницу, 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Отмечается, что среди десяти погибших был гражданин Грузии 1962 года рождения.

Также по состоянию на 17:00 установлено, что среди погибших были: житель города Полонное Хмельницкой области 1974 года рождения (водитель маршрутного автобуса), житель села Гульськ Новоград-Волынского района 2004 года рождения и жительница Киева (уроженка Ровенской области) 1958 года рождения.

Cмотрите фотогалерею: ДТП в Житомирской области: установлены личности четырех погибших

Ранее сообщалось, что среди погибших в масштабной аварии на трассе Киев - Чоп в Житомирской области есть один ребенок.

Как сообщалось, авария произошла на 127 километре трассы Киев - Чоп. Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик, в результате чего 10 человек погибли, 10 получили травмы.

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Источник: korrespondent.net

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