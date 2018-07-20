Омбудсмен РФ провела видеоконференцию с Сенцовым

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова провела видеоконференцию с заключенным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом она сообщила в пятницу, 20 июля, в своем Instagram.

"Разговаривала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей", - рассказала Москалькова.

По ее словам, Сенцов рассказал ей, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой. Также режиссер много читает.

"Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится почти в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - добавила Москалькова.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщал, что режиссер выглядит хуже, неделю назад у него был второй кризис, состояние его здоровья ухудшается.

Напомним, Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный в России к 20 годам за якобы подготовку теракта, голодает с 14 мая.

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Источник: korrespondent.net