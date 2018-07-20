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20. 07. 2018

В ЕС сдержанно восприняли новый план Лондона по Brexit

Евросоюз сдержанно отреагировал на новый план по Brexit, представленный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье в пятницу, 20 июля, приветствовал отдельные разделы так называемой Белой книги из Лондона, однако констатировал, что многие вопросы остаются открытыми.

Со своей стороны глава МИД Ирландии Саймон Коувени выразил сомнение в том, что ЕС поддержит все содержащиеся в Белой книге предложения.

Накануне Барнье впервые встретился с новым британским министром по Brexit Домиником Раабом и 20 июля в Брюсселе проинформировал о результатах этой встречи министров из остальных 27 стран Евросоюза.

По итогам брифинга Барнье сказал, что различные элементы, содержащиеся в Белой книге, открывают путь к конструктивным дискуссиям, однако британские предложения должны быть практичными и не содействовать дальнейшей бюрократизации.

Барнье также напомнил, что осталось лишь 13 недель для того, чтобы подготовить соглашение о порядке "Brexit к следующему саммиту ЕС, запланированному на октябрь. Он подчеркнул, что важно придерживаться графика, чтобы страны ЕС успели ратифицировать соглашение по Brexit к запланированной дате выхода Британии из состава ЕС 29 марта 2019 года.

Ранее Мэй предупредила, что Brexit может вообще не быть из-за попыток законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС. 

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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