Пострадавшего от Новичка британца выписали из больницы

В Великобритании выписали из больницы Чарли Роули, который отравился Новичком в конце июня в городе Эймсбери. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает Sky news.

В частности, информацию о том, что мужчина покинул медицинское учреждение, британскому телеканалу сообщила глава сестринского ухода больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон.

Напомним, Роули вместе со своей подругой Дон Стерджесс попали в больницу 30 июня с признаками отравления нервнопаралитическим веществом, которое власти страны считают Новичком. Стерджесс в результате умерла через несколько дней, а Роули пришел в себя и смог дать показания.

Как выяснилось, во время прогулки по улице Роули и Стерджесс нашли флакон, в котором, как они посчитали, были духи. Стерджесс, как считают следователи, разбрызгала вещество на руки и лицо, что и привело к тяжелому отравлению.

При этом полиция не нашла никаких подтверждений того, что Роули и Стерджесс когда-нибудь общались с экс-разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. По одной из версий, нашедший ими флакон мог использоваться при предыдущем преступлении. Однако определить общее происхождение яда может только вскрытие Стерджесс, которое было сделано 17 июля.

В России отвергают обвинения в причастности к обоим инцидентам. Как заявлял российский МИД, британские правоохранительные органы отказываются от сотрудничества с Москвой в расследовании происшествия.

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Источник: korrespondent.net