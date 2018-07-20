Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2018, пятница, 21:26
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
20. 07. 2018

Пострадавшего от Новичка британца выписали из больницы

В Великобритании выписали из больницы Чарли Роули, который отравился Новичком в конце июня в городе Эймсбери. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает Sky news.

В частности, информацию о том, что мужчина покинул медицинское учреждение, британскому телеканалу сообщила глава сестринского ухода больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон.

Напомним, Роули вместе со своей подругой Дон Стерджесс попали в больницу 30 июня с признаками отравления нервнопаралитическим веществом, которое власти страны считают Новичком. Стерджесс в результате умерла через несколько дней, а Роули пришел в себя и смог дать показания.

Как выяснилось, во время прогулки по улице Роули и Стерджесс нашли флакон, в котором, как они посчитали, были духи. Стерджесс, как считают следователи, разбрызгала вещество на руки и лицо, что и привело к тяжелому отравлению.

При этом полиция не нашла никаких подтверждений того, что Роули и Стерджесс когда-нибудь общались с экс-разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. По одной из версий, нашедший ими флакон мог использоваться при предыдущем преступлении. Однако определить общее происхождение яда может только вскрытие Стерджесс, которое было сделано 17 июля.

В России отвергают обвинения в причастности к обоим инцидентам. Как заявлял российский МИД, британские правоохранительные органы отказываются от сотрудничества с Москвой в расследовании происшествия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.