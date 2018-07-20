Нападение на автобус в ФРГ: украинцев среди пострадавших не обнаружили

Среди пострадавших в результате нападения уроженца Ирана на рейсовый автобус в немецком городе Любек украинцев нет. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в своем Twitter.
"Нападение на пассажиров автобуса вблизи города Любек, Федеративная Республика Германия: консул сообщает, что среди пострадавших граждан Украины нет", - говорится в сообщении.
Между тем прокуратура немецкого города Любек не исключает версию теракта в качестве мотива мужчины, напавшего с ножом на пассажиров автобуса.
Напомним, 20 июля в Германии неизвестный в рейсовом автобусе выхватил нож и начал наносить удары пассажирам. В результате инцидента ранения получили 14 человек.
Перед этим сообщалось, что в Германии мужчина напал с ножом на пассажира поезда.
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Источник: korrespondent.net
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