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20. 07. 2018

Нападение на автобус в ФРГ: украинцев среди пострадавших не обнаружили

Среди пострадавших в результате нападения уроженца Ирана на рейсовый автобус в немецком городе Любек украинцев нет. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в своем Twitter.

"Нападение на пассажиров автобуса вблизи города Любек, Федеративная Республика Германия: консул сообщает, что среди пострадавших граждан Украины нет", - говорится в сообщении.

Между тем прокуратура немецкого города Любек не исключает версию теракта в качестве мотива мужчины, напавшего с ножом на пассажиров автобуса.

Напомним, 20 июля в Германии неизвестный в рейсовом автобусе выхватил нож и начал наносить удары пассажирам. В результате инцидента ранения получили 14 человек.

Перед этим сообщалось, что в Германии мужчина напал с ножом на пассажира поезда.

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Источник: korrespondent.net

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