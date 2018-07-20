США не поддерживают референдум в Донбассе - Госдеп

Официальный Вашингтон не рассматривает законной возможности для проведения референдума на части территории Донбасса, пока она находится не под контролем правительства Украины. Любые попытки провести такой плебисцит будут считаться нелегитимными, заявили в пятницу, 20 июля, в Государственном департаменте США, передает Укринформ.

"Мы не рассматриваем поддержки референдума на востоке Украины", - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию об обсуждении этой темы на саммите президентов Трампа и Путина.

Как отметили в связи с этим в Госдепе США, "Минские соглашения являются процессом для урегулирования конфликта на Донбассе, и эти соглашения не включают ни одной опции для референдума".

"Организация так называемого референдума в части Украины, которая не находится под контролем правительства, будет незаконной", - добавили в Государственном департаменте.

О том, что Белый дом не намерен поддерживать предложение России о референдуме на Донбассе после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки сообщает и агентство Associated Press.

В свою очередь в подтверждение этой позиции агентство Bloomberg приводит слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома Гаррета Маркиса.

"Администрация США не рассматривает вопрос о поддержке проведения референдума на Востоке Украины", - заявил Маркис.

Кроме того, с позицией Киева по возможному референдуму на Донбассе выступил и глава МИД Украины Павел Климкин.

"Никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления на Донбассе в условиях российской оккупации. Россию Донбасс совершенно не интересует, и наши, украинские граждане на Донбассе, конечно, тоже. Это своего рода "репетиция", которую кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся", - подчеркнул глава украинского МИД.

Напомним, о том, что президенты обсуждали это на последней встрече в столице Финляндии, написало накануне информагентство Bloomberg. В пятницу это подтвердил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net