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20. 07. 2018

В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками

В Украине с 2019 года усилят контроль на рынке автобусных пассажирских перевозок. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян, передает в пятницу, 20 июля, пресс-служба его ведомства.

Отмечено, что Омелян провел расширенное совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, осуществляющих пассажирские перевозки по всей Украине. В ходе совещания министр подчеркнул, что государство усиливает контроль на рынке автобусных пассажирских перевозок.

"Большая часть городских, пригородных, междугородных внутриобластных и межобластных автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, которые трудно назвать комфортными и безопасными для пассажира. Средний возраст "маршруток" - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет и больше. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта", - сообщил он.

По его словам, в Украине с 1 января 2019 года маршрутки, переоборудованы из грузовых транспортных средств в пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и потом идти на металлолом.

Ранее сообщалось, что полиция проверит перевозчиков на техисправность авто.

Напомним, 20 июля произошли смертельные ДТП в Николаевской и Житомирской областях.

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Источник: korrespondent.net

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