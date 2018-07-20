В Польшу за полгода не пустили почти 25 тыс. украинцев

В первом полугодии 2018 года польские пограничники отказали во въезде 24 тыс. 902 украинцам. Это на 43% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает в пятницу, 20 июля, со ссылкой на данные Пограничной службы Польши агентство Укринформ.

"Решение об отказе на въезд на территорию Польши в первом полугодии 2018 года получили в общей сложности 24 тыс. 902 гражданина Украины, в частности, на границе с Украиной - 24 тыс. 649 человек", - сообщили в пограничной службе СП.

Отмечено, что более 10 тыс. 622 отказа (40% от общего количества) выданы в связи с отсутствием у украинцев надлежащих документов, обосновывающих цель въезда и условиях пребывания в Польше.

Для сравнения, в первом полугодии 2017 года в Польшу не пустили 14 тыс. 197 украинцев, в частности, на границе с Украиной - 13 тыс. 963 человек.

По неофициальной информации, в Польше на сегодня может находиться около миллиона украинских трудовых мигрантов, и их число растет.

Напомним, ранее Польша отказалась от строительства забора между Украиной и Беларусью.

Перед этим сообщалось, что биометрический контроль на въезде в Украину прошли 240 тысяч россиян.

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Источник: korrespondent.net