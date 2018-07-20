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20. 07. 2018

Суд арестовал мэра города Сколе на два месяца

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения мэру города Сколе Львовской области Владимиру Москалю, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, в виде 60 суток содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, в то же время суд определил альтернативу – внесение 140960 гривен залога.

Напомним, Москаля задержали 18 июля во время получения взятки в 68,7 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что мэра Старого Самбора, районного центра Львовской области, задержали при попытке дачи взятки полицейским в размере 2 тысяч долларов.

А в Луганской области задержали во время получения 135 тысяч гривен взятки заместителя мэра Северодонецка и помощника депутата.

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Источник: korrespondent.net

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