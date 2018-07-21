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21. 07. 2018

Гройсман поручил провести проверку транспорта

После нескольких смертельных дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Украине в течение пятницы, 20 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение проверять автобусы перед выходом на маршрут. Сегодня в результате аварий в Украине уже насчитано более 20 смертей. Об этом написал Владимир Гройсман в соцсети.

Он отметил, что дано поручение всем соответствующим государственным органам и службам. Также он выразил соболезнования родным погибших.

"Страшные цифры, за которыми поломанные жизни. Искренне сочувствую семьям. Берегите себя и своих близких. Все транспортные средства перед выходом на маршрут должны тщательно проверяться. Это мое поручение всем соответствующим госорганам и службам", - отметил премьер.

Напомним, 20 июля 2018 года в Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали.

Также на трассе Киев-Одесса вблизи Кривого Озера в результате аварии погибли 5 человек, еще 12 пострадали. 

При ДТП в Киеве погибли три человека

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Источник: korrespondent.net

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