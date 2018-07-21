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21. 07. 2018

Появилось видео смертельного ДТП под Киевом

На Столичном шоссе под Киевом произошло столкновение трех легковых автомобилей с последующим возгоранием. В результате ДТП заживо сгорели три человека (из них один ребенок) и пострадали три человека, которые госпитализированы в больницу. Момент аварии снял регистратор на одном из авто.

Напомним, на момент трагедии в автомобиле Renault находилась семья с маленьким ребенком. Очевидцы рассказывают, что видели, как маленькая девочка в панике пытается открыть дверь, но ничем помочь ей не смогли. Семья сгорела заживо в автомобиле. 

Ранее сообщалось о еще более масштабной аварии в Житомирской области. Там маршрутка из Киева врезалась в грузовик. Погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.

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В Украине произошло третье крупное ДТП за день

Источник: korrespondent.net

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