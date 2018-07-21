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21. 07. 2018

CША выделят Украине $200 миллионов на оборону

Посольство Украины в США заявляет, что в США приняли решение выделить Украине 200 миллионов долларов на усиление безопасности в 2018 году. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.

"Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 млн долл. на цели усиления безопасности и обороны в 2018-м бюджетном году. Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и подготовку Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что соответствующие структуры министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития одобрил новую программу USELF-III на 250 млн евро для поддержки частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине.

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США выделят на оборону Украины $100 млн − Полторак

Источник: korrespondent.net

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