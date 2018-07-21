Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2018, суббота, 02:45
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
21. 07. 2018

В 2017 Украина экспортировала оружие в шесть стран

Украина в 2017 году обеспечила поставки обычных видов вооружений по экспортным контрактам в шесть стран, свидетельствуют данные обнародованного отчета Госслужбы экспортного контроля о международных передачах отдельных видов вооружений Украины по итогам 2017 года.

По данным отчета, в 2017 году Украина поставила на экспорт 16 танков БМ "Оплот" в Таиланд, свыше 17 тысяч единиц стрелкового вооружения, а также более 800 единиц легкого вооружения в США, Узбекистан, Иорданию, Монголию и Турцию.

Основным импортером украинского стрелкового и легкого вооружения в 2017 году, согласно отчету, выступили США, которые закупили 15040 автоматов и пистолетов-пулеметов, 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов.

Еще 2000 автоматов и пистолетов-пулеметов закупил Узбекистан. Иордании было поставлено 22 переносных противотанковых винтовок и гранатометов, 2 ручных подствольных и станковых гранатометов и 1 револьвер (пистолет), Монголии – 10 винтовок (карабинов), Турции - 3 пусковых механизмов ПЗРК.

Ранее стало известно, что Шосткинский казенный завод Импульс совместно с киевским заводом Кузница на Рыбацком, начал серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Украина начала производство реактивных пехотных огнеметов

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.