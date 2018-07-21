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21. 07. 2018

Велотуристы из Нидерландов нарушили границу с Украиной ради фото

Туристов из Нидерландов оштрафовали в Польше за незаконное пересечение границы с Украиной, которое они совершили ради эффектных фото. Об этом сообщает rmf24.

Сообщается, что супруги из Нидерландов путешествовали на велосипедах по Прикарпатью у польско-украинской границы. Затем они оставили свои транспортные средства, а сами отправились на украинскую территорию. Однако польские пограничники сразу заметили нарушителей через систему мониторинга и отправились на место "преступления", где еще полчаса ждали возвращения туристов.

Позже путешественники признались, что "соблазн сделать фото в Украине был сильнее, чем запрещенные знаки на границе". Пара заплатила за правонарушения штраф 500 злотых (около 115 евро).

Напомним, ранее Польша отказалась от строительства забора между Украиной и Беларусью.

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В Польшу за полгода не пустили почти 25 тыс. украинцев

Источник: korrespondent.net

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