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21. 07. 2018

Путин и Трамп могут встретиться осенью - Помпео

Госсекретарь Майкл Помпео выразил надежду, что следующая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится этой осенью. Об этом он заявил журналистам по итогам закрытой встречи с представителями Совета Безопасности ООН.

"Я очень надеюсь, что такая встреча состоится этой осенью", - сказал он.

"Диалог между нашими странами чрезвычайно важен, - добавил Помпео. - Для народов России и США необходимо, чтобы президенты Путин и Трамп продолжили диалог, чтобы разрешать сложности, которые есть в отношениях между нашими странами".

Как объявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент США поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру посетить осенью Вашингтон.

Напомним, встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки. Лидеры РФ и США проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Трамп пригласил Путина приехать в США осенью.

Ранее Трамп сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине на своей следующей встрече российским президентом.

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Трамп наладил общение с Путиным – Помпео

Источник: korrespondent.net

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