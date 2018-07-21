Меркель, Мэй и Юнкер снялись в прощальном видео для Рахоя

Сторонники Народной партии Испании представили в пятницу видео, посвященное экс-премьеру страны, председателю политической силы Мариано Рахою, который покидает свой пост. В Мадриде проходит внеочередной съезд НП, в ходе которого будет избран новый лидер партии.

Перед тем, как слово взял бывший глава правительства королевства, собравшимся показали видеозапись, которая была посвящена политической деятельности Рахоя. "Ты сделал из Испании более надежную страну, - отметил голос за кадром.

Затем теплые слова в адрес экс-премьера Испании произнесли председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Аргентины Маурисио Макри, глава Европарламента Антонио Таяни и другие политические деятели.

Выступая перед собравшимися, Рахой выразил благодарность своим однопартийцам. Он также затронул вопрос урегулирования каталонского кризиса, отметив, что это было непросто, поскольку страна столкнулась с беспрецедентной ситуацией.

Напомним, Кабинету министров Рахоя был вынесен вотум недоверия в начале июня текущего года. Вслед за этим он сам объявил об уходе с поста лидера НП, которую возглавлял с 2004 года.

Ожидается, что в субботу будет избран новый председатель партии. Двумя претендентами являются экс-заместитель главы правительства Испании Сорайя Саенс де Сантамария и депутат, бывший генеральный вице-секретарь по коммуникациям НП Пабло Касадо.

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Премьер Испании впервые встретился с новым лидером Каталонии

Источник: korrespondent.net