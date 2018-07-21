Трамп обвинил СМИ в лицемерии из-за критики его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп обвинил в лицемерии СМИ, которые критикуют его за мякгость в отношении президента России Владимира Путина. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Меня резко критиковали лживые СМИ за то, что я был слишком добр к президенту Путину. Раньше это бы называлось дипломатией. Если бы я был хлесток и агрессивен, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя слишком жестко с председателем Ким [Чен Ыном]? Лицемеры!" - написал Трамп.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июля 2018 г.

Трамп сделал эту запись через непродолжительное время после своего отъезда из Белого дома на выходные. The Hill отмечает, что президент прошел к своему самолету через лужайку Белого дома, помахав рукой журналистам и отказавшись общаться с ними.

Напомним, 16 июля прошла встреча Трампа и Путина в Хельсинки. Лидеры РФ и США проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе.

Позже Трамп пригласил Путина приехать в США осенью. При этом американский лидер назвал условие, при котором он может стать злейшим врагом российского президента.

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Источник: korrespondent.net