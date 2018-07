В США четырехлетний ребенок случайно застрелил брата

Четырехлетний ребенок случайно выстрелил из пистолета и убил своего двухлетнего двоюродного брата в городе Маской в ​​американском штате Калифорния. Об этом говорится в Twitter шерифа округа Сан-Бернандино.

Инцидент произошел утром 20 июля. Не уточняется, как именно ребенку удалось взять пистолет. Полиция устанавливает причины происшествия.

Deputies responded to a home in Muscoy reference a shooting. Preliminary investigation leads investigators to believe that a 4-year-old boy accidentally shot and killed his 2-year-old cousin. Investigation continues & updates will be provided as new information becomes available.