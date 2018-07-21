Сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ

Сепаратисты обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в пятницу, 20 июля.

Как сообщается, участники миссии зафиксировали 266 взрывов на Донбассе.

"В направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия велся огонь из пулемета. Вечером 18 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия выявил во дворе завода в н. п. Хрустальный пулемет Калашникова (7,62 мм), за которым стоял один человек, а рядом с ним - еще троих человек, и зафиксировал, как из него открыли огонь в направлении БПЛА", - говорится в отчете.

Также сообщается, что в Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 255 взрывов. В Луганской области констатировали уменьшение количества нарушений, в то же время отметив увеличение количества взрывов, а именно - 11.

Кроме этого, 19 июля наблюдатели видели 5 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и 1 самоходную гаубицу (2С1 Гвоздика, 122 мм) на полигоне у Мирного (в 28 км к юго-западу от Луганска).

Ранее пьяные сепаратисты заставили патруль специальной мониторинговой миссии проехать по заминированной дороге.

Несколько недель назад около патруля ОБСЕ под Донецком произошел взрыв. Патрулю пришлось немедленно вернуться на базу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net