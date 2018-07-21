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21. 07. 2018

Сутки в ООС: 29 обстрела, трое раненых

В районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 20 июля, сепаратисты 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранения получили трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, враг вел прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкиного и Водяного.

Наряду с этим, противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополя обстрелял противотанковыми управляемыми ракетами.

В районе Красногоровки зафиксировано работу вражеской снайперской группы.

В течение текущих суток сепаратисты три раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Причепиловки и Авдеевки. Потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на 20 июля погиб военнослужащий из Житомирской области.

Напомним, за сутки 19 июля подразделения сепаратистов 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Ранение получил один военнослужащий.

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Источник: korrespondent.net

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