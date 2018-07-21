Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2018, суббота, 09:13
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
21. 07. 2018

Сингапур пережил крупнейшую кибератаку в истории

В Сингапуре в результате кибератаки похитили личные данные 1,5 млн человек. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщило министерство здравоохранения страны.

Хакеры взломали базу данных одного из двух крупнейших государственных медицинских департаментов SingHealth, украв имена и адреса пациентов, а также названия лекарств, прописанных им. Массив данных охватывает период с 1 мая 2015 года по 4 июля 2018 года.

Действия киберпреступников затронули почти четверть населения страны, в том числе премьер-министра страны Ли Сянь Луна.

Власти заверили, что диагнозы, результаты анализов и медицинские заключения похитить или изменить не удалось.

Атаку уже назвали крупнейшей в истории Сингапура. 

Агентство кибербезопасности Сингапура сообщило, что действия хакеров были целенаправленными и хорошо спланированными. О конкретных подозреваемых не говорится.

Ранее в СБУ заявили о блокировании атаки хакеров на дипведомство страны НАТО.

Напомним, 25 июня министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии подписали протокол о намерениях создавать силы быстрого кибернетического реагирования.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.