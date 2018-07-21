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21. 07. 2018

В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего

Возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне утром в пятницу, 20 июля, во время велосипедной прогулки был убит Марк Хаускнехт, кардиолог бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 65-летний доктор Хаускнехт ехал на велосипеде по Южной Мэйн-стрит. Убийца ехал навстречу, а когда проезжал рядом - выстрелил в доктора два раза.

Следователи пока не знают причин стрельбы.

Подозреваемый - мужчина около 30 лет, в бейсбольной кепке, сером спортивном жилете и шортах хаки.

"Президент Джордж Буш-старший глубоко опечален трагическими обстоятельствами, связанными с несвоевременным уходом из жизни доктора Марка Хаускнехта, и выражает свои самые искренние соболезнования его семье, коллегам и друзьям", - сообщил в Twitter пресс-секретарь 94-летнего Буша-старшего Джим МакГрат.

Statement by President @GeorgeHWBush on the tragic death of Houston cardiologist Dr. Mark Hausknecht. pic.twitter.com/Wl0g6IK3c5

— Jim McGrath (@jgm41) 20 июля 2018 г.

Напомним, в апреле экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу. У него обнаружили заражение крови.

Через месяц бывшему президенту стало плохо из-за низкого кровяного давления.

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Источник: korrespondent.net

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