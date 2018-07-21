Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2018, суббота, 10:36
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
21. 07. 2018

Морпехи выполнили ночное десантирование

Морские пехотинцы в пятницу, 20 июля, выполнили ночное десантирование и преодолели водные преграды на бронированной технике в рамках масштабных учений Sea Breeze-2018. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военные выполнили задачи по огневому поражению целей и в полной темноте совершили несколько десантирований с выходом на заданные координаты.

Водные преграды они преодолевали на легкобронированной технике.

Cмотрите фотогалерею: Морпехи выполнили ночное десантирование

Ранее сводное подразделение морской пехоты ВМС ВС Украины успешно осуществило операцию высадки и взятия под охрану острова Змеиный в Черном море.

Также сообщалось, что пограничники отделов специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2018 отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в воду.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.