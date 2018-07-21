Морские пехотинцы в пятницу, 20 июля, выполнили ночное десантирование и преодолели водные преграды на бронированной технике в рамках масштабных учений Sea Breeze-2018. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военные выполнили задачи по огневому поражению целей и в полной темноте совершили несколько десантирований с выходом на заданные координаты.

Водные преграды они преодолевали на легкобронированной технике.

Cмотрите фотогалерею: Морпехи выполнили ночное десантирование

Ранее сводное подразделение морской пехоты ВМС ВС Украины успешно осуществило операцию высадки и взятия под охрану острова Змеиный в Черном море.

Также сообщалось, что пограничники отделов специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2018 отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в воду.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net