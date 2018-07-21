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21. 07. 2018

Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч

Футбольный мяч, который президенту США Дональду Трампу подарил президент России Владимир Путин, прошел проверку службы безопасности американского лидера. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Business Insider.

Отмечается, что это стандартная процедура, которую проходят все подарки, полученные президентом США.

Напомним, во время совместной пресс-конференции Путин подарил Трампу мяч с ЧМ-2018 со словами "Теперь мяч на стороне США".

Ранее Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина, если отношения между Россией и США не наладятся.

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Источник: korrespondent.net

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